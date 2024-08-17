Альварес прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

Нападающий Хулиан Альварес на своей презентации высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Атлетико».

«Я чувствовал, что мне нужны перемены в карьере. Мне нужно было искать новый вызов, и я считаю, что «Атлетико» даёт мне инструменты, чтобы раскрыться по полной. Я многому научился в «Манчестер Сити» благодарен за два года, которые там провёл.

Я приехал сюда, чтобы помогать команде бороться за все титулы. Симеоне сказал, что хочет моего приезда. Он говорил, что я помогу команде, что мои сильные и слабые стороны будут улучшены. Моя цель – показывать хорошую игру и вывести «Атлетико» на высший уровень», - сказал Альварес.