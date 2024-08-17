Траоре пригрозил игроку «Манчестер Юнайтед»

В пятницу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0 в стартовом туре Премьер-лиги. По ходу игры возник момент, в котором защитник Лисандро Мартинес отобрал мяч у Адама Траоре, причём последний оказался на газоне.

После матча Мартинес прихвастнул и сказал, что «отправил Траоре в спортзал». Игрок «Фулхэма» ответил.

«Не волнуйся. Мы встретимся снова», - написал Траоре на фото в социальных сетях. Игрок добавил подмигивающий смайл.

Матч второго круга между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в конце января. Именно тогда Траоре и Мартинес могут снова встретиться, если этого не произойдёт раньше в кубковых турнирах.