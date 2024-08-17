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Жезуса схватили за «пятую точку», а потом наказали за реакцию – провокатор избежал карточки

17 Августа 2024 • 19:24 Комментировать
Арсенал
2:0
Вулверхэмптон

В стартовом туре Премьер-лиги «Арсенал» на своём поле обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Кай Хаверц и Букайо Сака. В конце встречи на поле произошёл необычный инцидент. Игрок «волков» Йерсон Москера зачем-то схватил Габриэля Жезуса за «пятую точку», когда бразилец пригнулся, чтобы поправить бутсу.

Такое прикосновение не понравилось Жезусу (и его можно понять), и он тут же оттолкнул Москеру – да так, что игрок «Вулверхэмптона» оказался на газоне. Жезус за неспортивное поведение получил жёлтую карточку, а Москера остался безнаказанным, несмотря на провокацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Габриэль Жезус Йерсон Москера ещё теги

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