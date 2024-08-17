«Борнмут» ушёл от поражения в матче с «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Борнмут» провели достаточно интересный для болельщиков матч первого тура Премьер-лиги, правда, засчитанных мячей было немного.
На 23-й минуте у «лесников» прошла голевая атака - хорошую попытку сделал Райан Йейтс, пробив в створ, но вратарь начеку, а вот Крис Вуд был первым на отскоке - 1:0. Вскоре гости также отправили мяч в сетку ворот, это Данго Уттара был точен, но ВАР отменил гол - вне игры.
Во втором тайме отличный момент был у Луиса Синистерры, однако голкипер выручил. И лишь на 87-й минуте гости спасли поединок - Харри Тоффоло неважно сыграл у своих ворот, и Антуан Семеньо с подбора отправил мяч в сетку - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис23'
|86'Семеньо Антуан (1:1)
Селс Матц•Уильямс Неко• 49'Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Эйна Ола54' (Тоффоло Харри (54') •Сангаре Ибрахим•Данило Ларанжера15' (Йейтс Райан (15') •Эланга Энтони54' (Домингес Николас (54') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум73' (Андерсон Эллиот (73') •Вуд Крис72' (Авонийи Тайво (72')
Нето Мурара•Смит Адам63' (Араухо Хулиан (63') •Забарный Илья•Хёйсен Дин•Керкез Милош• 48'Скотт Алекс63' (Кристи Райан (63') •Кук Льюис 45'84' (Биллинг Филип (84') •Уттара Данго69' (Джеббисон Дэниел (69') •Тавернер Маркус•Синистерра Луис64' (Клюйверт Джастин (64') • 90'Семеньо Антуан
Запасные: Траверс Марк•Хилл Джеймс•Энтони Джейдон•Траоре Хамед
17 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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