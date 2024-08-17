«Борнмут» ушёл от поражения в матче с «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Борнмут» провели достаточно интересный для болельщиков матч первого тура Премьер-лиги, правда, засчитанных мячей было немного.

На 23-й минуте у «лесников» прошла голевая атака - хорошую попытку сделал Райан Йейтс, пробив в створ, но вратарь начеку, а вот Крис Вуд был первым на отскоке - 1:0. Вскоре гости также отправили мяч в сетку ворот, это Данго Уттара был точен, но ВАР отменил гол - вне игры.

Во втором тайме отличный момент был у Луиса Синистерры, однако голкипер выручил. И лишь на 87-й минуте гости спасли поединок - Харри Тоффоло неважно сыграл у своих ворот, и Антуан Семеньо с подбора отправил мяч в сетку - 1:1.