«Эвертон» дома получил три гола от «Брайтона»

«Эвертон» неудачно начал сезон, уступив в стартовом матче «Брайтону». Уже в дебюте Жоао Педро нанес отличный удар издали, но попал в штангу. На 25-й минуте Янкуба Минте сыграл на Каору Митому, которому осталось не промахнуться - 0:1. Сразу после перерыва у гостей прошла контратака, и Данни Уэлбек записал свое имя на табло - 0:2. А на 66-й минуте После фола последней надежды Янг Эшли удален с поля, защитник таким образом исправил свою же ошибку. Кошмар «ирисок» не закончился, на 87-й минуте Симон Адингра сделал счет разгромным с передачи Уэлбека. Но и это не финал - в компенсированное время Адингра помог отличиться Ясину Аяри, правда, ВАР усмотрел там вне игры.