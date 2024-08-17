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«Эвертон» дома получил три гола от «Брайтона»

17 Августа 2024 • 19:03 Комментировать
Эвертон
0:3
Брайтон

«Эвертон» неудачно начал сезон, уступив в стартовом матче «Брайтону». Уже в дебюте Жоао Педро нанес отличный удар издали, но попал в штангу. На 25-й минуте Янкуба Минте сыграл на Каору Митому, которому осталось не промахнуться - 0:1. Сразу после перерыва у гостей прошла контратака, и Данни Уэлбек записал свое имя на табло - 0:2. А на 66-й минуте После фола последней надежды Янг Эшли удален с поля, защитник таким образом исправил свою же ошибку. Кошмар «ирисок» не закончился, на 87-й минуте Симон Адингра сделал счет разгромным с передачи Уэлбека. Но и это не финал - в компенсированное время Адингра помог отличиться Ясину Аяри, правда, ВАР усмотрел там вне игры.

Протокол игры  
Эвертон0:3Брайтон
  25'Митома Каору (0:1)
  56'Уэлбек Данни (0:2)
  86'Адингра Симон (0:3)
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  66'Тарковски Джеймс  77'Кин МайклМиколенко ВиталийХаррисон Джек 85' (Холгейт Мэйсон ( 85') Ироэгбунам ТимГуэйе ИдриссаМакнил ДуайтДукуре Абдулай 63' (Ндиайе Ильман ( 63') Калверт-Льюин Доминик 76' (Гомеш Бету ( 76')
Запасные: О'Брайен ДжейкЛиндстрём ЙесперHarrison ArmstrongМопе НилВиржиния ЖоауМеткалф Дженсон
Стил ДжейсонВельтман ЙоелВан Хекке Ян-ПольДанк Льюис 76' (Уэбстер Адам ( 76') Хиншелвуд ДжекМилнер Джеймс  31' 82' (Гилмор Билли ( 82') Виффер МатсМинте Янкуба 45' (Адингра Симон ( 45') Педро Жоао 82' (Сармиенто Джереми ( 82') Митома Каору 89' (Аяри Ясин ( 89') Уэлбек Данни
Запасные: О’Махони МаркБалеба КарлосРашуорт КарлБарко Валентин
17 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру,
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