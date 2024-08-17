«Эвертон» дома получил три гола от «Брайтона»

«Эвертон» неудачно начал сезон, уступив в стартовом матче «Брайтону». Уже в дебюте Жоао Педро нанес отличный удар издали, но попал в штангу. На 25-й минуте Янкуба Минте сыграл на Каору Митому, которому осталось не промахнуться - 0:1. Сразу после перерыва у гостей прошла контратака, и Данни Уэлбек записал свое имя на табло - 0:2. А на 66-й минуте После фола последней надежды Янг Эшли удален с поля, защитник таким образом исправил свою же ошибку. Кошмар «ирисок» не закончился, на 87-й минуте Симон Адингра сделал счет разгромным с передачи Уэлбека. Но и это не финал - в компенсированное время Адингра помог отличиться Ясину Аяри, правда, ВАР усмотрел там вне игры.
Протокол игры
|25'Митома Каору (0:1)
|56'Уэлбек Данни (0:2)
|86'Адингра Симон (0:3)
Пикфорд Джордан•Янг Эшли• 66'Тарковски Джеймс• 77'Кин Майкл•Миколенко Виталий•Харрисон Джек85' (Холгейт Мэйсон (85') •Ироэгбунам Тим•Гуэйе Идрисса•Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай63' (Ндиайе Ильман (63') •Калверт-Льюин Доминик76' (Гомеш Бету (76')
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис76' (Уэбстер Адам (76') •Хиншелвуд Джек•Милнер Джеймс 31'82' (Гилмор Билли (82') •Виффер Матс•Минте Янкуба45' (Адингра Симон (45') •Педро Жоао82' (Сармиенто Джереми (82') •Митома Каору89' (Аяри Ясин (89') •Уэлбек Данни
Запасные: О’Махони Марк•Балеба Карлос•Рашуорт Карл•Барко Валентин
17 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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