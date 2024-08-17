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«Челси» и «Атлетико» близки к договорённости по Фелишу и Галлахеру

17 Августа 2024 • 18:59 Комментировать

Переговорный процесс между «Челси» и «Атлетико» по двум футболистам находится на завершающей стадии. Из Лондона в Мадрид может отправиться полузащитник Конор Галлахер, а в обратном направлении – нападающий Жоау Фелиш.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Рубена Урию, «Атлетико» за 24-летнего Фелиша получит 50 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро будет заложено в сделку как бонусы. А «Челси» получит за 24-летнего Галлахера 42 миллиона евро.

Стоит сказать, что Жоау Фелиш ранее уже выступал за «Челси» на правах аренды. Дело было во второй части сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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