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«Ньюкасл» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», лишь раз пробив по воротам

17 Августа 2024 • 18:58 Комментировать (1)
Ньюкасл
1:0
Саутгемптон

В первом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Саутгемптон» и был вынужден менять план на игру на 28-й минуте, когда с поля был удален Фабиан Шёр. У «сорок» мало что сегодня получалось, к тому же пришлось вовсе играть на удержание счета, отдав мяч сопернику. Тем не менее, на 45-й минуте единственный удар по воротам «святых» стал результативным. Александр Исак удобно отыграл на Жоэлинтона, который забил важнейший гол - 1:0.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Саутгемптон
(1:0) Жоэлинтон45'  
Поуп НикЛивраменто ВалентиноШёр Фабиан  28'Бёрн Дэн  74'Холл Льюис  9' 70' (Барнс Харви ( 70') Лонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтонМёрфи Джейкоб 30' (Крафт Эмиль ( 30') Исак АлександрГордон Энтони 70' (Келли Ллойд ( 70')
Запасные: Таргетт МэттУиллок ДжоДубравка МартинОсула ВильямАльмирон МигельТриппьер Киран
Маккарти АлексХарвуд-Беллис Тэйлор  73'Беднарек Ян 81' (Амо-Амеяу Самуэль ( 81') Стивенс Джек  45'Сугавара Юкинари 46' (Эдози Самуэль ( 46'  90') Смоллбоун УильямДаунс ФлиннАрибо Джо 70' (Диблинг Тайлер ( 70') Уокер-Питерс Кайл 81' (Алькарас Карлос ( 81') Армстронг АдамБреретон Бен  28' 71' (Арчер Камерон ( 71')
Запасные: Тэйлор ЧарлиБри ДжеймсВуд-Гордон НатанЛамли Джо
17 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон

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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
17 Августа 2024 в 19:19
Халявные сороки отскочили! Но думаю, не попрет им так больше.
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