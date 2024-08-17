«Ньюкасл» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», лишь раз пробив по воротам

В первом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Саутгемптон» и был вынужден менять план на игру на 28-й минуте, когда с поля был удален Фабиан Шёр. У «сорок» мало что сегодня получалось, к тому же пришлось вовсе играть на удержание счета, отдав мяч сопернику. Тем не менее, на 45-й минуте единственный удар по воротам «святых» стал результативным. Александр Исак удобно отыграл на Жоэлинтона, который забил важнейший гол - 1:0.