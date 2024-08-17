«Ньюкасл» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон», лишь раз пробив по воротам

В первом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Саутгемптон» и был вынужден менять план на игру на 28-й минуте, когда с поля был удален Фабиан Шёр. У «сорок» мало что сегодня получалось, к тому же пришлось вовсе играть на удержание счета, отдав мяч сопернику. Тем не менее, на 45-й минуте единственный удар по воротам «святых» стал результативным. Александр Исак удобно отыграл на Жоэлинтона, который забил важнейший гол - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Жоэлинтон45'
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан• 28'Бёрн Дэн• 74'Холл Льюис 9'70' (Барнс Харви (70') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон•Мёрфи Джейкоб30' (Крафт Эмиль (30') •Исак Александр•Гордон Энтони70' (Келли Ллойд (70')
Маккарти Алекс•Харвуд-Беллис Тэйлор• 73'Беднарек Ян81' (Амо-Амеяу Самуэль (81') •Стивенс Джек• 45'Сугавара Юкинари46' (Эдози Самуэль (46') • 90'Смоллбоун Уильям•Даунс Флинн•Арибо Джо70' (Диблинг Тайлер (70') •Уокер-Питерс Кайл81' (Алькарас Карлос (81') •Армстронг Адам•Бреретон Бен 28'71' (Арчер Камерон (71')
Запасные: Тэйлор Чарли•Бри Джеймс•Вуд-Гордон Натан•Ламли Джо
17 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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