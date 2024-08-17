«Арсенал» стартовал с уверенной победы над «Вулверхэмптоном»

Новый сезон лондонский «Арсенал» начал домашним матчем с «Вулверхэмптоном». На 25-й минуте Букайо Сака справа навесил к воротам, где Кай Хаверц головой переправил мяч в сетку - 1:0. В ответ Жан-Рикнер Беллегард со штрафного пробил в сантиметрах над перекладиной. После подачи Хи-Чан Хвана справа Йорген Ларсен головой пробил по воротам, голкипер выставил руку вправо и мяч отбил.
Во втором тайме прострел Александра Зинченко слева дошёл до Томаса Парти, который с линии штрафной площади пробил низом рядом с левой штангой. Вскоре Раян Аит-Нури с 24 метров пробил рядом с правой штангой. На 74-й минуте Хаверц справа дошёл до штрафной площади и покатил мяч на Саку, Букайо вошёл в штрафную площадь и с 14 метров мощно пробил в ближний угол - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай25'
|(2:0) Сака Букайо74'
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр69' (Тимбер Юрриен (69') •Эдегор Мартин•Парти Томас•Райс Деклан85' (Жезус Габриэль (85') • 88'Сака Букайо 60'80' (Троссар Леандро (80') •Хаверц Кай•Мартинелли Габриэл
Са Жозе•Доэрти Мэтт•Москера Йерсон•Гомеш Тоти• 38'Аит-Нури Раян84' (Доусон Крэйг (84') •Гомес Жоао 23'84' (Шикинью (84') •Лемина Марио•Хи-Чан Хван•Беллегард Жан-Рикнер57' (Кунья Матеус (57') •Гомес Родриго II75' (Поденсе Даниэл (75') •Ларсен Йорген84' (Сарабия Пабло (84')
Запасные: Буэно Сантьяго•Бентли Даниел•Дойл Томми•Гуэдеш Гонсалу
17 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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