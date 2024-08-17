«Арсенал» стартовал с уверенной победы над «Вулверхэмптоном»

Новый сезон лондонский «Арсенал» начал домашним матчем с «Вулверхэмптоном». На 25-й минуте Букайо Сака справа навесил к воротам, где Кай Хаверц головой переправил мяч в сетку - 1:0. В ответ Жан-Рикнер Беллегард со штрафного пробил в сантиметрах над перекладиной. После подачи Хи-Чан Хвана справа Йорген Ларсен головой пробил по воротам, голкипер выставил руку вправо и мяч отбил.

Во втором тайме прострел Александра Зинченко слева дошёл до Томаса Парти, который с линии штрафной площади пробил низом рядом с левой штангой. Вскоре Раян Аит-Нури с 24 метров пробил рядом с правой штангой. На 74-й минуте Хаверц справа дошёл до штрафной площади и покатил мяч на Саку, Букайо вошёл в штрафную площадь и с 14 метров мощно пробил в ближний угол - 2:0.