Янг вошёл в историю АПЛ после получения красной карточки

В субботу вечером в рамках первого тура Английской премьер-лиги на поле стадиона «Гудисон Парк» играют «Эвертон» и «Борнмут». В середине второго тайма защитник «ирисок» Эшли Янг получил красную карточку и покинул футбольное поле.

Как сообщает Opta, Эшли Янг вошёл в историю Премьер-лиги как самый возрастной игрок, получавший красную карточку. Янга удалили в возрасте 39 лет и 39 дней.

Стоит сказать, что Янг был удалён с поля при счёте 2:0 в пользу «Брайтона».

Эшли Янг стал игроком «Эвертона» прошлым летом. Действующий контракт опытного футболиста рассчитан до середины 2025 года.