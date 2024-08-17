Стало известно, почему Санчо не попал в заявку на первый матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В стартовом туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0. Команда Эрика тен Хага вырвала победу в концовке благодаря голу Джошуа Зиркзее. Нидерландский тренер объяснил, почему вингер Джедон Санчо не попал даже в число запасных игроков.

«Прежде всего, нам нужна глубина состава. Сезон будет долгим, и выживет сильнейший. Но я могу включить в заявку только 20 футболистов, а у Санчо на неделе была ушная инфекция. Он не был на 100 процентов в форме», - сказал тен Хаг журналистам.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Брайтона» на выезде.