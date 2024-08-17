Слот – первый в XXI веке тренер «Ливерпуля», выигравший дебютный матч в АПЛ

Этим летом у «Ливерпуля» сменился главный тренер. Юрген Клопп принял решение взять творческий отпуск как минимум на один год, а команду принял Арне Слот. В дебютном официальном матче у руля «красных» Слот отпраздновал победу – «Ливерпуль» переиграл «Ипсвич» в первом туре Премьер-лиги со счётом 2:0.

Как сообщает TNT Sports, Слот стал первым тренером «Ливерпуля» в XXI веке, который выиграл дебютный матч во главе команды в Премьер-лиге Англии.

Если говорить о предыдущем тренере, о Юргене Клоппе, то свой первый матч с «Ливерпулем» в Премьер-лиге он завершил вничью (0:0 с «Тоттенхэмом» в октябре 2015 года).