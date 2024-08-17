Слот скромно ответил на вопрос о целях «Ливерпуля»

«Ливерпуль» начал путь в новом чемпионате Англии с победы. Команда Арне Слота обыграла на выезде «Ипсвич» со счётом 2:0, забив два гола после перерыва, после невнятного первого тайма. Вскоре после финального свистка Слот получил вопрос о целях «красных».

«Не то чтобы я так уж заглядывал вперёд до конца сезона. Я думаю, что в каждом матче мы должны делать всё возможное с точки зрения обороны, но также и с мячом. Вы видели в прошлом сезоне, насколько ровными были игры. Мы должны быть уверены, что будем лучше соперника для завоевания трёх очков. Именно это мы и будем пытаться делать», - сказал Слот TNT Sports.

Во втором туре АПЛ «Ливерпуль» 25 августа сыграет против «Брентфорда».