Слот ответил на вопрос о Салахе

В стартовом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ипсвич» со счётом 2:0. Нападающий Мохамед Салах записал на свой счёт гол и голевой пас на партнёра. После игры главный тренер «красных» Арне Слот ответил на вопрос, будет ли Салах главным игроком команды в этом сезоне.

«Я не так уж верю в одного человека. Я больше верю в команду, чем в отельного игрока. Он может забивать голы благодаря забеганиям партнёров, благодаря передачам. Думаю, Салаху нужна команда вокруг. Также у нас есть другие креативные игроки, которые могут делать разницу», - сказал Слот TNT Sports.

Во втором туре АПЛ соперником «Ливерпуля» будет «Брентфорд».