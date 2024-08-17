Слот дал комментарий после первой победы в АПЛ с «Ливерпулем»

В первом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл на выезде «Ипсвич» со счётом 2:0. После игры комментарий дал главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот, для которого это был дебют.

«Первый вкус АПЛ был, возможно, ожидаемым, поскольку в первом тайме соперник действовал высоко и очень агрессивно. Вторую половину матча было приятно смотреть.

Что я сказал в перерыве? Нет смысла говорить о тактике, если вы проигрываете так много единоборств. Нам нужно было выигрывать мячи после длинных верховых передач. Это помогло и дало нам контроль. Не думаю, что «Ипсвич» мог поддерживать темп во втором тайме.

Я не думаю, что наша проблема в первом тайма была в полузащите. Мы просто проигрывали слишком много единоборств. Многие говорят о том, что мы никого не подписали, но наши вышедшие на замену игроки были хороши в атаке», - сказал Слот TNT Sports.