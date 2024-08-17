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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милнер побил невероятный рекорд Гиггза в АПЛ

17 Августа 2024 • 17:07 Комментировать
Эвертон
0:1
Брайтон
1 2.70 X 3.35 2 2.70
2-й тайм

Стартовал субботний матч первого тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брайтоном». Полузащитник Джеймс Милнер вышел на футбольное поле с первых минут.

Как сообщает BBC, 38-летний Милнер установил рекорд – он появился на поле в своём 23-м сезоне Премьер-лиги. Ранее этот рекорд принадлежал Райану Гиггзу – валлиец поучаствовал в 22 сезонах АПЛ.

Отметим, что Джеймс Милнер впервые сыграл в Премьер-лиге в далёком сезоне 2002/2003. В топ-дивизионе Англии Милнер поиграл за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

Для Милнера это 636-й матч в АПЛ. Рекордсменом по количеству игр в этом турнире является Гарет Бэрри (653). Милнер может побить и этот рекорд по ходу сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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