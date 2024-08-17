Милнер побил невероятный рекорд Гиггза в АПЛ

Стартовал субботний матч первого тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брайтоном». Полузащитник Джеймс Милнер вышел на футбольное поле с первых минут.

Как сообщает BBC, 38-летний Милнер установил рекорд – он появился на поле в своём 23-м сезоне Премьер-лиги. Ранее этот рекорд принадлежал Райану Гиггзу – валлиец поучаствовал в 22 сезонах АПЛ.

Отметим, что Джеймс Милнер впервые сыграл в Премьер-лиге в далёком сезоне 2002/2003. В топ-дивизионе Англии Милнер поиграл за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

Для Милнера это 636-й матч в АПЛ. Рекордсменом по количеству игр в этом турнире является Гарет Бэрри (653). Милнер может побить и этот рекорд по ходу сезона.