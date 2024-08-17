Экс-игрок «Манчестер Сити»: «В клубе спокойно относятся к делу о нарушении финансовых правил»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Пол Диков высказался о ситуации с обвинениями клуба в 115 нарушениях финансовых правил.

«Насколько я знаю, в клубе спокойно относятся к этому делу. Они уже боролись с УЕФА и вышли победителями. Думаю, если бы они считали себя виновными, то не стали бы это оспаривать. Вот что я могу сказать.

Владельцы «Манчестер Сити» - фантастические и скромные люди. Если бы они сделали что-то неправильно, то, вероятно, подняли бы руки вверх, а не пытались бы бороться. Они борются, и это говорит мне о позитивном отношении клуба», - сказал Диков порталу Goal.

Ранее выдвигалось мнение о том, что с «Манчестер Сити» должны снять около 80 очков.