«Ливерпуль» проснулся во втором тайме и обыграл «Ипсвич»

В первом туре Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» гостил у «Ипсвича». Первые 45 минут прошли без моментов, и в этом отрезке можно вспомнить только атаку новичков в концовке - После розыгрыша штрафного слева последовала подача на Аксела Туанзебе, который головой пробил немного выше перекладины.

После паса Диогу Жоты слева Трент Александер-Арнольд выдал пас к воротам на Луиса Диаса, который с шести метров направил мяч над перекладиной. Александер-Арнольд справа навесил на Луиса Диаса, который головой пробил рядом с левой штангой.

На 60-й минуте Мохамед Салах справа получил мяч и по центру вывел Жоту к воротам. Диогу с десяти метров точно пробил в левый угол - 0:1. Спустя пять минут Доминик Собослаи справа протолкнул мяч к воротам, после небольшого рикошета Салах подобрал мяч и протолкнул его в дальний угол - 0:2. Собослаи по центру вывел один на один с голкипером Салаха, но Мохамед пробил в него. Коди Гакпо слева навесил к дальней штанге, где защитник выбил мяч на Салаха, удар Мохамеда справа с восьми метров вратарь сумел отразить.

0:2, «красные» стартовали с уверенной победы.