Салах установил несколько рекордов АПЛ

Нападающий Мохамед Салах в своём 350-м официальном матче за «Ливерпуль» смог забить гол и отдать голевой пас на партнёра. Таким образом, египтянин стал автором сразу нескольких рекордов.

Салах теперь имеет на своём счету наибольшее количество голов в первых турах Премьер-лиги (9). Кроме того, египтянин является лучшим игроком в первых турах АПЛ по системе «гол+пас» (14). Обо всём этом рассказывает Opta.

Добавим, что во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Брентфорд». Матч пройдёт в воскресенье, 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.