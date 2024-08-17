Человек-мем Фил Джонс сделал заявление по будущему

Завершивший карьеру Фил Джонс планирует попробовать себя в качестве тренера. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поведал о своих планах.

«Моя карьера завершилась быстрее, чем мне бы хотелось. Я получил лицензию категории А и хочу попробовать себя в качестве тренера. Я хочу возглавить команду. Я полон решимости добиться этого», - сказал Джонс в эфире BBC Radio 5 Live.

Фил Джонс известен в футбольном мире не только выступлениями на футбольном поле. В период игровой карьеры Джонс был человеком-мемом из-за различных выражений лица, которые можно было увидеть во время матчей.