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Человек-мем Фил Джонс сделал заявление по будущему

17 Августа 2024 • 16:10 Комментировать

Завершивший карьеру Фил Джонс планирует попробовать себя в качестве тренера. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поведал о своих планах.

«Моя карьера завершилась быстрее, чем мне бы хотелось. Я получил лицензию категории А и хочу попробовать себя в качестве тренера. Я хочу возглавить команду. Я полон решимости добиться этого», - сказал Джонс в эфире BBC Radio 5 Live.

Фил Джонс известен в футбольном мире не только выступлениями на футбольном поле. В период игровой карьеры Джонс был человеком-мемом из-за различных выражений лица, которые можно было увидеть во время матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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