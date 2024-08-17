Сака – в основе «Арсенала» на матч против «волков»

В первом туре Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Главный тренер лондонской команды Микель Артета доверил место в стартовом составе следующим футболистам:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Матч между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал» занял второе место.