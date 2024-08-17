Кантона удивил болельщиков во время прямого эфира – ситуация прояснилась

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в пятницу вечером выступал в качестве эксперта, когда «красные дьяволы» играли против «Фулхэма». В какой-то момент у Кантона спросили, чего ждут миллионы болельщиков, и француз ответил: «Телевидение».

После этого Кантона снял пиджак с галстуком, снял микрофон и произнёс речь прямо в камеру.

«Мы называем это прекрасной игрой, но у скольких людей в этом мире даже нет телевизора? Что с ними? Как мы можем продать им это [АПЛ]? Игра должна быть везде. Ее нельзя прикрепить на стену или просто в баре, нет. Она должна летать. Никто не должен верить, что Премьер-лига наша. Это знаменует начало. Революция началась», - слова Кантона приводит портал Goal.

Кантона удивил болельщиков, но дальше выяснилось, что это была реклама для продвижения онлайн-платформы, которой принадлежат права на показ матчей Премьер-лиги в Африке. В общем, всё было спланировано.