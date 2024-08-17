Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кантона удивил болельщиков во время прямого эфира – ситуация прояснилась

17 Августа 2024 • 15:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Фулхэм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в пятницу вечером выступал в качестве эксперта, когда «красные дьяволы» играли против «Фулхэма». В какой-то момент у Кантона спросили, чего ждут миллионы болельщиков, и француз ответил: «Телевидение».

После этого Кантона снял пиджак с галстуком, снял микрофон и произнёс речь прямо в камеру.

«Мы называем это прекрасной игрой, но у скольких людей в этом мире даже нет телевизора? Что с ними? Как мы можем продать им это [АПЛ]? Игра должна быть везде. Ее нельзя прикрепить на стену или просто в баре, нет. Она должна летать. Никто не должен верить, что Премьер-лига наша. Это знаменует начало. Революция началась», - слова Кантона приводит портал Goal.

Кантона удивил болельщиков, но дальше выяснилось, что это была реклама для продвижения онлайн-платформы, которой принадлежат права на показ матчей Премьер-лиги в Африке. В общем, всё было спланировано.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Кантона

Новости по матчу

Сегодня, 17 Августа
03:21
​Зиркзее: «В «Манчестер Юнайтед» всё время надо выкладываться на 100%»
03:07
​Тен Хаг пояснил замену Магуайра
03:04
​Гари Невилл: «В обороне «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше, чем год назад»
03:02
​Зиркзее - 22-й игрок, забивший в дебютном матче АПЛ за «Манчестер Юнайтед»
02:53
​Зиркзее - 15-й игрок из Нидерландов, забивший в дебютном матче в АПЛ
02:47
Рой Кин: «Забить в дебютном матче за клуб - это здорово для Зиркзее»
01:25
​Лисандро Мартинес: «Самое важное было набрать три очка»
00:38
Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ
00:29
Зиркзее высказался после дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»
16 Августа
23:58
«МЮ» в самом конце матча забил единственный гол в ворота «Фулхэма» 1
23:51
Автором первого гола в сезоне АПЛ стал новичок «Манчестер Юнайтед»
22:48
«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» не забили друг другу в первом тайме матча открытия сезона АПЛ
21:30
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:08
Мазрауи, Каземиро и Рэшфорд – в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Фулхэмом»
19:41
«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда первых туров за всю историю АПЛ
13:40
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм АПЛ — 16 августа 2024
11:13
Мендеш пытается устроить трансфер Угарте в топ-клуб АПЛ
10:38
Маркос Алонсо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
09:37
«Манчестер Юнайтед» сообщил Эриксену, что он может искать новую команду
09:32
Тен Хаг рассказал подробности о травме Шоу
09:27
Тен Хаг: «Маунт провёл с командой полную предсезонку, это должно ему помочь»
07:15
Де Лигт поделился мнением о Мазрауи
05:14
Тен Хаг ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне
02:10
Тен Хаг: «Я доволен составом «Манчестер Юнайтед»
02:02
Манчестер Юнайтед - Фулхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:47
Тен Хаг рассказал о состоянии Зиркзее перед матчем первого тура Премьер-лиги
15 Августа
23:22
Санчо вряд ли перейдёт в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» готов дать игроку шанс
20:22
Тен Хаг прокомментировал покупку Мазрауи
15:00
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle
14:52
Де Лигт вспомнил о финале Лиги Европы 2017 года, где «Аякс» проиграл «Манчестер Юнайтед»
13:35
Мактоминай готов перейти в топ-клуб Серии А 4
11:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм чемпионата Англии — 16 августа 2024
00:22
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм АПЛ — 16 августа 2024
14 Августа
23:07
Бруну Фернандеш признал, что мог покинуть «Манчестер Юнайтед»
22:27
«Манчестер Юнайтед» требует за Мактоминая почти 30 млн евро – игрок интересен двум клубам
18:24
Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ 4
18:10
Бруну Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо
14:57
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя левыми защитниками
11:23
Угарте хочет перейти в топ-клуб АПЛ
10:34
«Брентфорд» продаст Тони только за 70 миллионов евро
05:17
Лисандро Мартинес: «Де Лигт и Мазрауи быстро докажут свой класс в «Манчестер Юнайтед»
04:32
Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предложил Санчо
03:29
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по полузащитнику
13 Августа
14:57
АПЛ внедрит инновации в новом сезоне: решения VAR будут объясняться прямо во время матча
14:08
Уан-Биссака – игрок «Вест Хэма»
12:20
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Антони и купить нападающего «Барселоны» 1
11:40
«Манчестер Юнайтед» может вновь арендовать Мактоминая 2
11:22
Судьба Мактоминая может решиться в последний день трансферного окна
11:02
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» хотели обменяться защитниками, но Индзаги забраковал сделку
09:20
«ПСЖ» не отказался от идеи с трансфером Санчо
04:33
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
03:36
Английский топ-клуб провёл переговоры по Калверту-Льюину
12 Августа
16:53
Де Лигт и Мазрауи проходят медицинское обследование для трансфера в «Манчестер Юнайтед»
15:17
«ПСЖ» отказался от идеи с трансфером Санчо
14:07
Ровно 21 год назад Роналду перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед»
09:48
Де Лигт прибыл в мюнхенский аэропорт для вылета в Манчестер
01:52
«Бавария» не планирует искать замену де Лигту
00:05
Уан-Биссака сменит «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ – все проблемы решены
11 Августа
23:43
«Барселона» ждёт предложения по де Йонгу, но есть одна проблема
22:54
Ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» продлит контракт на следующей неделе
16:45
Де Лигт и Мазрауи попрощались с «Баварией»
15:17
«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Бруну Фернандешем
02:27
Стало известно, когда де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед»
08 Августа
11:07
Тен Хаг: «Уверен, Йоро вернётся как можно скорее, чтобы помочь команде выиграть трофеи»
06 Августа
23:51
Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»
23:00
Английский клуб решил не покупать Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»
27 Июля
22:51
Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона
25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
17 Июля
06:30
На Хёйбьерга появился претендент из АПЛ
00:03
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминая английскому клубу
09 Июля
22:19
Стало известно, когда «Бавария» завершит подписание Пальиньи
04 Июля
13:40
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали продление контракта с тен Хагом
13:30
Тен Хаг: «Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество» 2
13:15
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом 2
05:15
Мактоминай может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги
28 Июня
00:41
«Бавария» не сомневается в скором подписании Пальиньи
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Дзюба выбрал новый клуб Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его «Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро Фати выбрал клуб, куда хочет уйти из «Барселоны» Беллингем оценил игру Мбаппе в дебютном матче за «Реал»
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ипсвич Ипсвич
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
7.00 5.20 1.35
Видео
17.08.24 в 17:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.19 6.60 12.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Борнмут Борнмут
2.60 3.55 2.41
Видео
17.08.24 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Саутгемптон Саутгемптон
1.34 5.20 7.00
Видео
17.08.24 в 17:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
2.32 3.45 2.80
Видео
17.08.24 в 19:30
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.36 3.50 2.70
Видео
18.08.24 в 16:00
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.32 3.45 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Августа
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:22 · Англия. Премьер-лига
Салах установил несколько рекордов АПЛ
16:10 · Англия. Премьер-лига
Человек-мем Фил Джонс сделал заявление по будущему
16:04 · Англия. Премьер-лига
Сака – в основе «Арсенала» на матч против «волков»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Кантона удивил болельщиков во время прямого эфира – ситуация прояснилась
15:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Мы должны гордиться Субименди, ведь он отказал «Ливерпулю»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался о возможном трансфере Лукаку в «Наполи»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Салах проводит 350-й матч за «Ливерпуль»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Мерино не включён в заявку «Реал Сосьедада» на первый тур Ла Лиги, игрок близок к переходу в топ-клуб АПЛ
14:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что изменил Слот в «Ливерпуле» по сравнению с Клоппом
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - единственный из 132 клубов топ-лиг, кто не сделал трансферов в 2024 году
13:32 · Англия. Премьер-лига
Салах – в основе «Ливерпуля» на первый матч сезона
12:58 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Никто в «Челси» не ставил передо мной задачу финишировать в топ-4»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Если буду слушать тренера и усердно работать, я могу стать ещё лучше»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Нкунку рассказал, при каком условии сможет проявить себя в новом сезоне
10:34 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Возможно, Чилуэллу будет лучше уйти в другую команду»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Похоже, что Жезус намерен добиться серьёзных вещей в новом сезоне» 1
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал игру Мазрауи против «Фулхэма»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Каземиро был очень важным игроком в матче против «Фулхэма»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Угарте сильно настаивает на переходе в «Манчестер Юнайтед»
09:23 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»
03:21 · Англия. Премьер-лига
​Зиркзее: «В «Манчестер Юнайтед» всё время надо выкладываться на 100%»
03:07 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг пояснил замену Магуайра
03:04 · Англия. Премьер-лига
​Гари Невилл: «В обороне «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше, чем год назад»
Все новости
Рекомендуем