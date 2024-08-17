Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Мы должны гордиться Субименди, ведь он отказал «Ливерпулю»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль сделал комплименты полузащитнику команды Мартину Субименди, который недавно отказался от трансфера «Ливерпуль» и подписал новый контракт со своим клубом.

«Мы должны гордиться Субименди. Он сказал «нет» Ливерпулю, несмотря на большие деньги, которые ему предлагали. Для меня «Реал Сосьедад» — это самый большой клуб. Я думаю, Субименди придерживается такого же мнения, поэтому он решил отказаться от трансфера в «Ливерпуль», – сказал Иманол на пресс-конференции.

Субименди был одной из главных трансферных целей «Ливерпуля», но мерсисайдцам не удалось осуществить сделку.