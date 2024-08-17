Конте высказался о возможном трансфере Лукаку в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возможном трансфере нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Итальянский специалист ранее работал с бельгийцем во главе миланского «Интера».

«Я не говорю о футболистах, которые не принадлежат «Наполи». Что касается Виктора Осимхена, я не вмешиваюсь в ситуацию, в которую вовлечены только игрок и руководство. Всё началось ещё до моего прихода», – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, «Наполи» согласен обменять Осимхена на Лукаку. При этом неаполитанцы хотят получить от «Челси» доплату в районе 60-70 миллионов евро. Виктор открыт к переезду в АПЛ.