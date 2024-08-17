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Салах проводит 350-й матч за «Ливерпуль»

17 Августа 2024 • 14:53 Комментировать
Ипсвич
0:0
Ливерпуль
1 8.50 X 5.90 2 1.35
перерыв

В субботу в рамках первого тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» играет против «Ипсвича» на выезде. Звёздный нападающий Мохамед Салах вышел на футбольное поле с первых минут. Стоит отметить, что для египтянина это 350-й официальный матч за «Ливерпуль».

В предыдущих 349 играх за «Ливерпуль» в различных соревнованиях Салах записал на свой счёт 211 голов. Кроме того, египтянин сделал 89 результативных передач на партнёров.

Следить за игрой чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Ливерпулем» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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