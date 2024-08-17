Салах проводит 350-й матч за «Ливерпуль»

В субботу в рамках первого тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» играет против «Ипсвича» на выезде. Звёздный нападающий Мохамед Салах вышел на футбольное поле с первых минут. Стоит отметить, что для египтянина это 350-й официальный матч за «Ливерпуль».

В предыдущих 349 играх за «Ливерпуль» в различных соревнованиях Салах записал на свой счёт 211 голов. Кроме того, египтянин сделал 89 результативных передач на партнёров.

Следить за игрой чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Ливерпулем» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.