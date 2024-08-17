Мерино не включён в заявку «Реал Сосьедада» на первый тур Ла Лиги, игрок близок к переходу в топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино не включён в заявку своей команды на первый тур испанской Ла Лиги, где баскам предстоит сыграть против «Райо Вальекано» у себя дома.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Реал Сосьедад» ведёт переговоры с лондонским «Арсеналом» по трансферу полузащитника. Сам Мерино хочет вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Ньюкасл».

Напомним, Мерино помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы в Германии. У Микеля остался год по контракту с «Реал Сосьедадом», поэтому руководство басков готово отпустить футболиста по скидке.