Стало известно, что изменил Слот в «Ливерпуле» по сравнению с Клоппом

Летом главным тренером «Ливерпуля» стал Арне Слот. У руля «красных» этот специалист сменил Юргена Клоппа, решившего взять творческий отпуск. Как сообщает на своих страницах The Times, Слот ввёл в команде некоторые изменения. Так, рабочий день для игроков теперь начинается раньше – в 9:15 утра.

Источник отмечает, что завтраки стали обязательными, поскольку Слот хочет, чтобы команда утром собиралась вместе.

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ипсвича». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.