«Ливерпуль» - единственный из 132 клубов топ-лиг, кто не сделал трансферов в 2024 году

«Ливерпуль» в субботу стартует в новом чемпионате Англии. Команда Арне Слота в первом туре Премьер-лиги будет играть против «Ипсвича» на выезде. Этим летом «красные» сменили тренера, поскольку Юрген Клопп решил уйти, а вот состав команды остался прежним. Если брать 132 клуба из топ-7 европейских чемпионатов, то только «Ливерпуль» в 2024 году не сделал ни одного входящего трансфера. На этот удивительный факт обращает внимание TEAMtalk.

Следить за матчем между «Ипсвичем» и «Ливерпулем» можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.