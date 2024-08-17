Салах – в основе «Ливерпуля» на первый матч сезона

Субботнюю программу первого тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Ипсвичем» и «Ливерпулем». Рулевой мерсисайдской команды Арне Слот принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Диас, Жота, Салах.

Матч «Ипсвич» - «Ливерпуль» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что Арне Слот стал тренером «Ливерпуля» этим летом.