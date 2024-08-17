Мареска: «Никто в «Челси» не ставил передо мной задачу финишировать в топ-4»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал понять, что руководство клуба не ставило перед ним задачу финишировать в топ-4 в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Владельцы готовы дать итальянцу время на построение команды.

«Никто в «Челси» не ставил передо мной задачу финишировать в топ-4. Здесь хотят построить долгосрочный проект. Именно поэтому я подписал пятилетний контракт», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Напомним, в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Челси» финишировал на шестом месте. Завтра «пенсионеры» сыграют в первом туре чемпионата против «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж».