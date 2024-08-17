Палмер: «Если буду слушать тренера и усердно работать, я могу стать ещё лучше»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер поделился ожиданиями от работы с новым тренером команды Энцо Мареской. Напомним, англичанин уже работал под руководством итальянца в молодежной команде «Манчестер Сити».

«У нас отличный тренер, его советы могут мне помочь добиться прогресса. Если буду слушать тренера и усердно работать, я могу стать ещё лучше», – приводит слова Палмера Sky Sports.

Палмер был признан лучшим молодым игроком сезона в Английской премьер-лиги в прошлой кампании. 22-летний полузащитник отметился 22 голами и 11 результативными передачами в чемпионате Англии.