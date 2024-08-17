Нкунку рассказал, при каком условии сможет проявить себя в новом сезоне

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку поделился своими ожиданиями от нового сезона. Напомним, большую часть предыдущей кампании француз пропустил из-за различных травм.

«Моя цель в этом сезоне — играть и быть уверенным в себе. Я знаю, что если я буду счастлив и уверен в своём теле, я смогу показать, на что я способен. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», – сказал Нкунку в интервью официальному сайту «Челси».

Нкунку в прошлом сезоне успел отметиться 3 голами в 11 матчах Английской премьер-лиги. Француз перебрался в «Челси» прошлым летом из «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро.