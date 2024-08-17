Мареска: «Возможно, Чилуэллу будет лучше уйти в другую команду»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал понять, что не рассчитывает на левого защитника Бена Чилуэлла. Ранее сообщалось, что англичанин может покинуть команду до закрытия трансферного окна, если «Челси» получит выгодное предложение.

«Мне очень нравится Чилуэлл, но я пока не вижу позицию, на которой он может играть в этой команде. Возможно, Бену стоит покинуть «Челси» и получать игровую практику в другом месте. Трансферное окно ещё открыто», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Чилуэлл ранее выигрывал с «Челси» Лигу чемпионов. В 2020 году защитник перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Лестера».