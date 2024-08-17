Артета: «Похоже, что Жезус намерен добиться серьёзных вещей в новом сезоне»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ожидает увидеть хорошую игру в исполнении нападающего Габриэля Жезуса в новом сезоне. Напомним, следующая кампания станет для бразильца третьей в составе «канониров» после перехода из «Манчестер Сити».

«Похоже, что Жезус намерен добиться серьёзных вещей в новом сезоне. Когда ты окружён людьми, которые любят тебя и делают многое для того, чтобы сделать тебя лучше, это даёт результат», – сказал Артета на пресс-конференции.

В прошлом сезоне 27-летний Жезус отметился 4 голами и 5 результативными передачами в Английской премьер-лиге.