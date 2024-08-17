Тен Хаг прокомментировал игру Мазрауи против «Фулхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру крайнего защитника Нуссаира Мазрауи в матче против лондонского «Фулхэма», который закончился минимальной победой манкунианцев со счётом 1:0.

«Мазрауи? Он выглядел так, как я привык его видеть. Нуссаир – отличный защитник, но также очень уверенно действует с мячом. Когда он на 100% в форме, Мазрауи может быть намного лучше», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Мазрауи вышел в основном составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Фулхэма». Манкунианцы заплатили за трансфер марокканца 10 миллионов евро мюнхенской «Баварии».