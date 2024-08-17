Тен Хаг: «Каземиро был очень важным игроком в матче против «Фулхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступления полузащитника Каземиро в матче против лондонского «Фулхэма». Бразилец вышел в основном составе своей команды и помог ей одержать минимальную победу 1:0.

«Каземиро был очень важным игроком в матче против «Фулхэма». Он хорошо действовал как с мячом, так и без него. Это Каземиро, которым мы все наслаждаемся», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом и уехать в Саудовскую Аравию. Судя по всему, бразилец останется на «Олд Траффорд».