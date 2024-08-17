Угарте сильно настаивает на переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте не хочет оставаться в своей команде на следующий сезон. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уругваец не чувствует себя счастливым в Париже.

Источник сообщает, что полузащитник очень сильно настаивает на переходе в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы заинтересованы в уругвайце, но пока не могут согласовать сумму трансфера с «ПСЖ». Угарте призывает парижан как можно скорее найти решение.

Напомним, полузащитник перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из лиссабонского «Спортинга», но не смог закрепиться в стартовом составе команды Луиса Энрике.