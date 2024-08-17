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Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»

17 Августа 2024 • 09:23 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
1 8.50 X 5.90 2 1.35
Через 3 ч. 39 мин.

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сразу после подписания контракта грузинский футболист отправится в аренду в «Борнмут», поэтому присоединится к мерсисайдцам только в следующем году.

В прошлом сезоне Мамардашвили провёл за «Валенсию» 37 матчей, пропустил 41 гол и в 13 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 45 миллионов евро.

Свой первый матч в новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» проведёт сегодня, 17 августа, против «Ипсвича». Начало — в 14:30 по московскому времени.

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