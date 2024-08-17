Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сразу после подписания контракта грузинский футболист отправится в аренду в «Борнмут», поэтому присоединится к мерсисайдцам только в следующем году.

В прошлом сезоне Мамардашвили провёл за «Валенсию» 37 матчей, пропустил 41 гол и в 13 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 45 миллионов евро.

Свой первый матч в новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» проведёт сегодня, 17 августа, против «Ипсвича». Начало — в 14:30 по московскому времени.