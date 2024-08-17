​Зиркзее: «В «Манчестер Юнайтед» всё время надо выкладываться на 100%»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее принёс своему клубу победу в первом же своём матче в составе команды, он забил победный гол в игре с «Фулхэмом». После матча Зиркзее пояснил, что в составе такого клуба игрок обязан выкладываться на все сто процентов в любом матче.

- Тренер попросил меня привнести энергии в игру, как можно больше. «Манчестер Юнайтед» - великий клуб. Выступая за такой клуб, ты обязан в каждом матче выжимать из себя все сто процентов, - цитирует слова игрока BBC Sport.

Прошлый сезон команда закончила лишь на восьмом месте. В следующем туре «МЮ» предстоит сыграть с «Брайтоном».