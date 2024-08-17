​Тен Хаг пояснил замену Магуайра

«Манчестер Юнайтед» сыграл свой первый матч в начавшемся сезоне английского чемпионата, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага одолела «Фулхэм». По ходу игры наставник команды был вынужден заменить Гарри Магуайра. После матча тен Хаг прокомментировал ситуацию, заверив, что защитник не получил травмы.

- Это не травма, но я должен был заменить его, потому что проявилась определённая проблема. Я реально доволен тем, что избежали травм в первом матче сезона, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».