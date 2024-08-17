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​Гари Невилл: «В обороне «Манчестер Юнайтед» выглядел лучше, чем год назад»

17 Августа 2024 • 03:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Фулхэм

«Манчестер Юнайтед» сыграл свой первый матч в начавшемся сезоне английского чемпионата, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага одолела «Фулхэм». Бывший игрок клуба Гари Невилл считает очень важным то, что клуб не пропустил. Он отметил более уверенную по сравнению с прошлым сезоном игру в обороне подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага:

- Для команды было критически важно сыграть всухую, не пропустить. Они смотрелись лучше в обороне, чем год назад. Футбол не был зрелищным, но в целом показался мне положительным, - цитирует слова Невилла BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». Прошлый сезон команда закончила лишь на восьмом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл

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