​Зиркзее - 22-й игрок, забивший в дебютном матче АПЛ за «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сыграл свой первый матч в начавшемся сезоне английского чемпионата, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага одолела «Фулхэм». Единственный гол встречи записал на свой счёт перебравшийся из итальянской «Болоньи» нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее.

Как оказалось, он стал 22-м игроком в истории «Манчестер Юнайтед», забившим в своём дебютном матче в АПЛ. Этот показатель выше лишь у двух команд за всю историю существования АПЛ - «Челси» (27 игроков) и «Астон Виллы» (26).

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». Прошлый сезон команда закончила лишь на восьмом месте.