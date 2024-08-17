​«Манчестер Юнайтед» начал сотый сезон в высшей лиге

«Манчестер Юнайтед» сыграл свой первый матч в начавшемся сезоне английского чемпионата, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага одолела «Фулхэм». Это было достойное начало юбилейного, сотого сезона «Манчестер Юнайтед» в высшей лиге английского футбола - Первого дивизиона, а с 1992 года Премьер-лиге.

Лишь четыре команды провели больше сезонов в высшей лиге - это «Эвертон», «Астон Вилла», «Арсенал» и «Ливерпуль». Правда, ни одна из них не выигрывала чемпионат в своём сотом сезоне, лучшим результатом стало пятое место «Арсенала» в сезоне 2016/2017, ставшего для клуба первым после ухода Арсена Венгера.