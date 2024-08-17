​Зиркзее - 15-й игрок из Нидерландов, забивший в дебютном матче в АПЛ

Английский «Манчестер Юнайтед» начал с победы новый сезон АПЛ, но она получилась несколько вымученной - победный гол был забит лишь на 87-й минуте игры. А сделал это новобранец клуба Джошуа Зиркзее.

Как оказалось, он стал пятнадцатым игроком из Нидерландов, которому удалось забить в своём первом матче в высшей лиге самого престижного европейского национального чемпионата, коим, безусловно, является сегодняшняя АПЛ.

Четверо из них играли за «Манчестер Юнайтед» - помимо нашего нынешнего героя, это также Александр Бюттнер, Донни ван де Бек и, конечно же, знаменитый Руд ван Нистелрой.