Рой Кин: «Забить в дебютном матче за клуб - это здорово для Зиркзее»

Английский «Манчестер Юнайтед» начал с победы новый сезон АПЛ, но она получилась несколько вымученной - победный гол был забит лишь на 87-й минуте игры. А сделал это новобранец клуба Джошуа Зиркзее. Его успех прокомментировал легендарный Рой Кин, бывший капитан «Манчестер Юнайтед»:

- Это было красивое исполнение. Чёткое и точное. Красивый гол. Для нового игрока прийти и забить в первом же матче - это здорово. Очень важно, - цитирует слова Роя Кина BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». Прошлый сезон команда закончила лишь на восьмом месте.