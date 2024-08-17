​Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» стал лучше»

В английском чемпионате стартовали матчи нового сезона, «Манчестер Юнайтед» сумел добыть победу, выиграв у «Фулхэма». Бывший футболист клуба Гари Невилл считает, что команда стала лучше по отношению к тому, что было год тому назад.

- Команда лучше, чем в прошлом году. И будет ещё лучше, вне всяких сомнений. В прошлом сезоне за неё часто было стыдно. Сейчас такого чувства нет, - цитирует слова Гари Невилла BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном». В прошлом сезоне команда Эрика тен Хага заняла восьмое место в турнирной таблице АПЛ.