​Марку Силва: «Обидно так проигрывать»

В английском чемпионате стартовали матчи нового сезона, в первом туре «Фулхэм» сыграл на «Олд Траффорде», но уступил «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист Марку Силва, тренирующий «дачников», считает, что его команда не заслуживала поражения в своём первом матче в новом сезоне.

- Очень обидно проигрывать матч таким образом. У нас были моменты, мы отлично начали игру, первыми создали опасные моменты. Один из них точно надо было реализовать. Я думаю, что мы заслуживали получить очки в этой игре, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэм» сыграет с вернувшимся в АПЛ «Лестером».