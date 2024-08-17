​Лисандро Мартинес: «Самое важное было набрать три очка»

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с победы, команда нидерландского наставника Эрика тен Хага переиграла «Фулхэм» с минимальным преимуществом. При этом игра «красных дьяволов» смотрелась не так убедительно, как хотелось бы поклонникам клуба. Тем не менее, защитник клуба Лисандро Мартинес считает самым важным то, что команда взяла три очка в первом же матче.

- Для нас самое важное - это три очка. Я горжусь тем, что играю за этот большой клуб. Конечно, нам еще предстоит многое улучшить, - цитирует слова Лисандро Мартинеса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».