​«Манчестер Юнайтед» сохраняет рекорд по количеству побед в стартовых матчах сезона в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с победы, команда нидерландского наставника Эрика тен Хага переиграла «Фулхэм» с минимальным преимуществом. С момента зарождения АПЛ в 1992 году команда выигрывала стартовый матч чемпионата 22 раза, что является рекордом лиги.

Другой рекорд - это 70 очков, добытых в общей сложности в стартовых матчах чемпионата начиная с 1992 года. Ни одна другая команда не может похвастать столь высокими показателями за весь период существования АПЛ.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».