​Рой Кин прокомментировал первый матч «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с победы, команда Эрика тен Хага с трудом переиграла «Фулхэм». Бывший игрок и капитан клуба, Рой Кин, прокомментировал итоги игры. Он посочувствовал «дачникам», но посоветовал им поработать над реализацией голевых моментов.

- «Манчестер Юнайтед» позволяет создавать возможности у своих ворот, но если вы не реализуете их, то «Манчестер Юнайтед» побеждает. Понимаю разочарование и фрустрации Марку Силвы, - цитирует слова Кина BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».