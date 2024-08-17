​Каррагер уже предсказал участь «Манчестер Юнайтед» в новом чемпионате

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с победы, но она оказалась непростой - единственный гол в матче с «Фулхэмом» был забит на последних минутах матча. Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер уже знает, как пройдёт сезон для дружины Эрика тен Хага. Он не верит в то, что «Манчестер Юнайтед» попадёт в первую тройку.

- «Манчестер Юнайтед» не будет третьим в чемпионате, я уверен. Они будут бороться за место в зоне Лиги чемпионов с такими клубами, как «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Челси», - цитирует слова Каррагера BBC Sport.

В следующем туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном».